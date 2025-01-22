В Нижнекамске 14-летняя девочка забеременела от старшего брата

В Нижнекамске 14-летняя девочка забеременела от старшего брата. Об этом 22 января сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

По данным портала, в середине ноября 2024 года 14-летняя девочка пришла из школы. В этот момент дома находился ее 20-летний брат. Отмечается, что молодой человек был, предположительно, нетрезв и спал. Школьница тоже легла отдохнуть и уснула.

«Проснулась девочка от резкой боли внизу живота. Она поняла, что ее насилует брат, но справиться с юношей не могла — парень весил больше 100 кг и оттолкнуть его у школьницы не хватило сил», — говорится в сообщении.

По данным источников KazanFirst, в январе школьница узнала, что беременна, и рассказала обо всем родителям.

Однако, как выяснил портал, брат, подозреваемый в изнасиловании, умер в декабре 2024 года.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело.