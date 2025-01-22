В Нижегородской области педофил заманивал детей сладостями и совращал их

В Нижегородской области педофил заманивал детей сладостями и совращал их. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

О произошедшем стало известно от одной из пострадавших, она сообщила обо всем маме. Родители написали заявление в полицию.

35-летний извращенец во всем признался. Он рассказал, что знакомился во дворе с мальчиками и девочками, после чего отводил к себе домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.