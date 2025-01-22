В Кузбассе мужчина чуть не убил женщину отверткой и избил ее четырехлетнюю дочь

В Кузбассе мужчина чуть не убил сожительницу отверткой и избил ее четырехлетнюю дочь. Об этом сообщили «Плохие новости».

По данным Telegram-канала, пара поссорилась, потому что мужчина выпил. После, как указано в публикации, он проткнул женщине ногу отверткой, а потом начал бить ее маленькую дочь.

Ребенка доставили в больницу, ей диагностировали сотрясение мозга и различные травмы рук и ног.

Отмечается, что мужчину задержали.