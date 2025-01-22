В Дядькове нечистоты сливали в поля возле жилых домов

Вину за это признал «Водоканал», его руководителю вынесли представление.

В Дядькове нечистоты сливали в поля возле жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На неприятный запах начали жаловаться местные жители. Они сообщили в прокуратуру, что в поля за жилыми домами сливают нечистоты.

На место прибыла комиссия из представителей прокуратуры, минприроды, Росприродназдора, «Водоканала», а также администрации Рязани и Рязанского района.

Выяснилось, что источником стоков оказались переполненные колодцы коллекторов за торговым центром. Вину за это признал «Водоканал», его руководителю вынесли представление.