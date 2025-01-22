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Руководителям двух школ в Рязанской области внесли представления
Представители ведомства провели проверки в образовательных учреждениях и выяснили, что руководители двух школ Кадомского района не приняли должных мер по очистке и обработке территорий противогололедными материалами.

Руководителям двух школ в Рязанской области внесли представления. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Представители ведомства провели проверки в образовательных учреждениях и выяснили, что руководители двух школ Кадомского района не приняли должных мер по очистке и обработке территорий противогололедными материалами.

Им внесли представления.