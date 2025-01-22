Mash: Российским заключенным могут разрешить заводить кошек

Предполагается, что питомцы помогут снизить уровень агрессии и повысить коммуникативные навыки, что в дальнейшем должно привести к уменьшению рецидивов.

Российским заключенным могут разрешить заводить кошек. Об этом в среду, 22 января, сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации портала, такой эксперимент уже проводят в ИК Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации. Соответствующую инициативу также направили в Минюст.

Предполагается, что питомцы помогут снизить уровень агрессии и повысить коммуникативные навыки, что в дальнейшем должно привести к уменьшению рецидивов.

Авторы проекта опирались на опыт Израиля — там практика прижилась и приносит пользу.

Также предлагается забирать для этих целей животных из приютов, для решения проблемы с бездомными кошками.

В Свердловском ГУФСИН опровергли информацию о разрешении заводить питомцев в колониях.

«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», — заявили представители ведомства.