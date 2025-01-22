Mash: Российским заключенным могут разрешить заводить кошек

Российским заключенным могут разрешить заводить кошек. Об этом в среду, 22 января, сообщает Telegram-канал «Mash».
По информации портала, такой эксперимент уже проводят в ИК Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации. Соответствующую инициативу также направили в Минюст.
Предполагается, что питомцы помогут снизить уровень агрессии и повысить коммуникативные навыки, что в дальнейшем должно привести к уменьшению рецидивов.
Авторы проекта опирались на опыт Израиля — там практика прижилась и приносит пользу.
Также предлагается забирать для этих целей животных из приютов, для решения проблемы с бездомными кошками.
В Свердловском ГУФСИН опровергли информацию о разрешении заводить питомцев в колониях.
«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», — заявили представители ведомства.