Россельхознадзор заявил о безопасности рыбы из Черного и Азовского морей

«Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — заявили представители ведомства.

Россельхознадзор заявил о безопасности рыбы из Черного и Азовского морей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение ведомства.

Сотрудники отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.

«Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — заявили представители Россельхознадзора.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил безопасность рыбы из Черного моря.