Россельхознадзор заявил о безопасности рыбы из Черного и Азовского морей
«Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — заявили представители ведомства.
Россельхознадзор заявил о безопасности рыбы из Черного и Азовского морей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение ведомства.
Сотрудники отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
«Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — заявили представители Россельхознадзора.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил безопасность рыбы из Черного моря.