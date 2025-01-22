Рогов: российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР

Российские войска взяли под контроль территорию шахты № 2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль территорию шахты № 2 у села Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом в среду, 22 января, сообщил он РИА Новости.

По словам Рогова, Украине территория шахты больше не принадлежит.

Как указано в публикации, ранее он сообщал, что ВС РФ выбили ВСУ из Котлино, заканчивалась зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты № 2.

По данным агентства, через село проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.