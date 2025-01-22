Прокуратура начала расторгать кредиты рязанцев, заключенные обманным путем

В 2024 году кибермошенники украли у рязанцев минимум 50 миллионов рублей.

В 2024 году кибермошенники украли у рязанцев минимум 50 миллионов рублей. Эту исковую сумму озвучил главный прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев на пресс-конференции в в среду, 22 января.

Коданев рассказал, что в течение 2024 года в регионе зафиксировали три 3 100 преступлений с использованием информационных технологий. По сравнению с 2023 годом прирост составил 16%. Органы раскрыли около одной тысячи подобных преступлений. Рост раскрываемости по сравнению с 2023 годом — 15%.

По его словам, интернет-мошенники, которые нацеливаются в основном на пенсионеров, совершили порядка 400 преступлений.

«У мошенников есть помощники — так называемые дропперы. Это те, кто предоставляет свои банковские карты для перевода на них украденных средств. В 2024 году мы подали более 160 исков к ним. Сумма исковых требований — 50 миллионов рублей», — подчеркнул прокурор.

Кроме того, Коданев заявил, что областная прокуратура начала бороться с кредитами, которые социально-незащищенная категория граждан берет из-за обмана. С помощью прокуратуры такие договоры начали расторгать. Сотрудники тщательно проверяют подобные кредита, и если на заключение договора повлиял обман, его расторгают.

«Практика нарабатывается, уже 10 исков таких есть», — отметил прокурор.