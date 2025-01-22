Орбан призвал ЕС снять санкции с России

По словам премьер-министра Венгрии, Евросоюзу нужно отказаться от санкций против России, потому что они не достигли своей цели.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал призвал ЕС снять санкции с России. Его слова передало ТАСС в среду, 22 января.

По словам премьер-министра, Евросоюзу нужно отказаться от санкций против России, потому что они не достигли своей цели.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли только одного: они разрушили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен!» — приводятся его слова.