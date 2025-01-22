«Новая газета» рассказала, как рязанским чиновникам подарили танец живота
Танцовщицу пригласили 23 февраля 2024 года. Праздник прошел в кабинете здания на улице Пожалостина.
«Новая газета — Рязань» рассказала, как сотрудникам управления энергетики и ЖКХ горадминистрации подарили на 23 февраля танец живота. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале издания 21 января.
Как указано в публикации, танцовщицу пригласили 23 февраля 2024 года. Праздник прошел в кабинете здания на улице Пожалостина.
Отмечается, что девушку позвала Мария Гермони, которая тогда была исполняющей обязанности начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани.
Фото: «Новая газета — Рязань»