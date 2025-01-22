Многодетная семья из Рязанской области выиграла в лото миллион рублей

На новогодний розыгрыш лотереи женщина купила 10 билетов, один из них принес семье в 1604-м тираже 1 000 000 рублей.

Многодетная семья из Рязанской области выиграла в лото миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Русского лото».

Супруги Наталья и Анатолий Старковы выиграли деньги во время новогоднего розыгрыша, который проходил 1 января. Отмечается, что в 2019 году Наталья уже выигрывала 733 333 рублей в 1306-м тираже «Русского лото». На новогодний розыгрыш этой же лотереи женщина купила 10 билетов, один из них принес семье в 1604-м тираже 1 000 000 рублей.

Победители решили потратить выигрыш на покупку семейного автомобиля.

Напомним, еще одним миллионером в Рязанской области стал пенсионер, купивший 20 лотерейных билетов.