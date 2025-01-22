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МФЦ Рязанской области подвело итоги работы за предшествующий год

МФЦ Рязанской области подвело итоги работы за предшествующий год. По всей области специалисты центров «Мой Документы» обработали порядка миллиона обращений граждан.

Наиболее востребованными стали услуги федеральных органов, таких как Росреестр и Управление по вопросам миграции УМВД России. Не потеряла своей актуальности услуга по регистрации на портале «Госуслуг».

Сеть МФЦ Рязанской области охватывает больше 99% населения региона и состоит из 167 офисов. Услуги можно получить в новых территориально обособленных структурных подразделениях в ТРЦ «Виктория Плаза» и в микрорайоне Солотча.

В прошлом году количество услуг, предоставляемых офисами, стало на 38 больше и достигло практически 450. 18 из них — новые услуги для представителей бизнеса.

В 2024 году сотрудники МФЦ продолжали работать над оптимизацией процедуры предоставления услуг, расширять возможности цифровых сервисов, привлекать молодые кадры из числа студентов рязанских ВУЗов, которые уже во время учебы могут устроиться на работу в офисы «Мой документы». Теперь узнать больше о работе МФЦ можно на специальном ресурсе ведомства.

По итогам ежеквартального мониторинга деятельности, проводимом Минэкономразвития России, в трех кварталах 2024 года МФЦ Рязанской области вошел в группу регионов с высокой эффективностью организации деятельности сети.