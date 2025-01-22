Госдума одобрила увеличение штрафов за продажу детям зажигалок

По словам депутатов, мера потребовалась из-за использования несовершеннолетними газосодержащих устройств для токсикомании.

Госдума единогласно приняла в третьем чтении увеличение штрафов за продажу детям зажигалок. Об этом пишет РБК.

Взыскания составят для физических лиц до 60 тысяч, для должностных — до 300 тысяч, для юридических — до 600 тысяч рублей.

Закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров приняли в ноябре, решение вступит в силу с 1 марта. В

По словам депутатов, мера потребовалась из-за использования несовершеннолетними газосодержащих устройств для токсикомании, также использование детьми таких товаров может приводить к непреднамеренным поджогам. В число запрещенных предметов войдут, например, баллончики для заправки зажигалок и для портативных газовых плит.