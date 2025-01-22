Госдума одобрила использование машин россиян для борьбы с терроризмом

Такая возможность предусмотрена в рамках режима контртеррористической операции.

Госдума одобрила использование машин россиян для борьбы с терроризмом в рамках контртеррористической операции. Об этом пишет ТАСС.

Группа депутатов внесла документ на рассмотрение в октябре 2024 года. Поправки предлагается внести в статью закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.

Нынешние нормы предусматривают на территориях, где введен режим КТО, на период проведения операции использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также физическим лицам, «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей». Нововведения предлагают установить, что такой транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, может быть использован «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

Отмечается, что гражданину должны будут возместить расходы, связанные с таким использованием транспорта. Порядок компенсации определяет кабмин.