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ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за десятиградусного перепада температур. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства.

В среду, 22 января, на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-восточный, до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -8, -3°С.

Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».