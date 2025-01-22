ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за десятиградусного перепада температур. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства.

В среду, 22 января, на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-восточный, до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -8, -3°С.

Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».