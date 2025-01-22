ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области

Рейды пройдут 22 января

В среду, 22 января, в Рязанской области пройдут масштабные рейды. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Сотрудники региональной ГАИ совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проведут рейд с помощью системы СПО «Паутина». Он направлен на поиск граждан, не исполняющих обязанности по уплате административных штрафов и имеющих какие-либо другие задолженности перед государством.

Помимо этого, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка».

В полиции напомнили, что за нарушение грозит штраф 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников ГАИ предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток либо административный штраф от двух до четырех тысяч рублей.