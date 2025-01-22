Фонду ветеранов СВО дали помещение в Недостоеве для оказания бесплатной юрпомощи бойцам

Отмечается, что размер помещения — 180 м².

Фонду ветеранов СВО предоставили помещение на улице Сельских строителей № 6, корпус 1 для оказания бесплатной юридической помощи бойцам и их семьям. Такое решение единогласно приняли депутаты гордумы на комитете по экономическому развитию в среду, 22 января.

Отмечается, что размер помещения — 180 м².

На комитете рассказали, что фонд будет заниматься организацией спортивных мероприятий, оказывать бесплатную юридическую помощь бойцам СВО и их семьям.