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Более 500 рязанских семей получили субсидии на покупку газового оборудования

В Рязанской области в рамках реализации программы догазификации 511 семей получили компенсацию за покупку и установку газового оборудования.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Рязанской области по месту жительства. Льготные категории граждан могут получить до 100 тысяч рублей.

В Рязанской области с начала реализации догазификации принято в работу 11,9 тыс. заявок, из них 99% переведены в договоры, а 11,2 тыс. исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, сегодня газ подан 7680 потребителям.