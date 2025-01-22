17-летней школьнице в Рязани выплатили компенсацию из-за нападения собаки

Прокуратура установила, что в марте 2024 года из-за ненадлежащего исполнения МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» полномочий по обращению с животными безнадзорная собака напала на гуляющую на улице 17-летнюю школьницу. С полученными травмами она обращалась за медучреждение.

17-летней школьнице в Рязани выплатили компенсацию из-за нападения собаки. Об этом 22 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в марте 2024 года из-за ненадлежащего исполнения МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» полномочий по обращению с животными безнадзорная собака напала на гуляющую на улице 17-летнюю школьницу. С полученными травмами она обращалась за медучреждение.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Как указано в публикации, суд удовлетворил требования прокурора, в ее пользу взыскали 50 тысяч рублей.