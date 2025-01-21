Жителю Рязанской области грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ

48-летнему жителю села Желобово Сараевского района грозит до 10 лет лишения свободы за хранение наркотиков. Об этом 21 января сообщил ИД «Пресса».

В публикации сказано, что летом 2024 года мужчина случайно нашел дикорастущую коноплю, нарвал ее, высушил и хранил для личных целей.

Отмечается, что полицейские изъяли у него 320 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.