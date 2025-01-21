За ночь над российскими регионами сбили 55 БПЛА

В Смоленске в результате атаки пострадали минимум два жилых многоквартирных дома. БПЛА врезался в дом на улице Бородинской. Начался сильный пожар.

За ночь над российскими регионами сбили 55 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 21 января силами российской ПВО перехвачены 55 украинских беспилотников: 22 — над Брянской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Смоленской, 6 — над Воронежской, 4 — над Саратовской, 1 — над Курской областью.

По данным Telegram-канала Shot, атака началась с города Лиски в Воронежской области, там ВСУ атаковали местный НПЗ, на котором начался сильный пожар.

После серия взрывов прогремела над Смоленском. По данным канала, главными целями был НПЗ и местный авиационный завод Заднепровском районе города. Предварительно, в результате атаки пострадали минимум два жилых многоквартирных дома. БПЛА врезался в дом на улице Бородинской. Начался сильный пожар.