ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму

ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму в мае 2024 года. Клиентам доступна вся линейка ипотечных продуктов банка, в том числе на цели ИЖС, покупку земельных участков, машино-мест и коммерческой недвижимости. Провести сделки можно в любом отделении ВТБ на материковой части, в офисах РНКБ или полностью дистанционно.

По итогам полугода работы 75% кредитов оформлено на покупку квартиры, 14% - частного дома, 10% - апартаментов. Подавляющее большинство заемщиков воспользовались господдержкой (76%), примерно каждый четвёртый оформил кредиты на рыночных условиях. В рамках льготных программ средний размер ипотеки на покупку жилья в Крыму составил 5,3 млн рублей. По базовым продуктам ВТБ в 2024 году клиенты в среднем занимали около 6 млн рублей.

«Предложение на крымском рынке недвижимости увеличивается с каждым годом. По данным Правительства Республики Крым, в 2024 году было введено в эксплуатацию 1,23 млн квадратных метров, это рекордный показатель за последние годы. Наша задача — обеспечить возможность улучшать жилищные условия, а также активно развивать местный строительный рынок», — прокомментировал управляющий банка ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ в отделениях РНКБ. Сегодня, помимо ипотеки, более чем в 130 офисах РНКБ желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключиться к программе лояльности ВТБ. Кроме того, клиентам РНКБ доступна объединенная банкоматная сеть, которая позволяет проводить операции более чем в 21 тысячи устройствах по всей стране без комиссии.

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