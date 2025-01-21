ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

ВТБ по итогам 2024 года предоставил россиянам свыше 362 тысяч автокредитов. Общий объем сделок достиг 484 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года. В целом по рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза «обогнав» значение 2023 года.

В 2024 году авто стало единственным сегментом рынка розничного кредитования, показавшим прирост. Высокий результат во многом обеспечила повышенная активность россиян, которые продолжали реализовать отложенный с 2022 года спрос. Не менее важный фактор — повышение утильсбора, подтолкнувшее многих клиентов купить машину до изменения тарифов.

В среднем заемщики ВТБ в 2024 году оформляли автокредиты на 1,3 млн рублей (+4% за год) сроком 6,1 года — на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом. Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке — таким как господдержка и субсидированные программы производителей — доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне — 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.

«С четвертого квартала мощность кредитного двигателя стала серьезно падать. В качестве „ручника“ выступили ставки на машины с пробегом, достигшие к концу года пика, и меры регулятора по сокращению закредитованности россиян. Например, в целом по рынку продажи октября-декабря оказались более чем на 40% ниже итогов предыдущих трех месяцев», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

ВТБ в 2024 году существенно нарастил позиции на рынке автокредитования. Банк расширил число партнеров, пополнив их список 10 новыми брендами. Среди них — Haval, Chery, Geely, Jetour, Omoda, Москвич, Hongqi, Livan, Dong Feng и VGV. ВТБ также более чем в 1,5 раза увеличил число точек продаж автокредитов: сейчас их количество превышает 2,1, тысячи, что составляет более 80% от всех автосалонов РФ. Кроме того, банк запустил возможность оформить кредит на машину с пробегом в приложении Авито Авто и в разы сократил сроки перевода денежных средств автосалону, что позволило клиентам проводить сделки быстрее. В результате за год доля ВТБ по объему выдач выросла более чем на 7 пп и достигла 21,7%. Это обеспечило банку лидерство на рынке автокредитования.

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