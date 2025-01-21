ВС РФ освободили Волково в ДНР
Также ВС России поразили объект энергетики, который обеспечивал работу предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и места сборки и хранения беспилотников.
ВС РФ освободили Волково в ДНР. Об этом во вторник, 21 января, сообщили в Минобороны.
Также ВС России поразили объект энергетики, который обеспечивал работу предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и места сборки и хранения беспилотников.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 1660 боевиков.