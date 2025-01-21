Возле рязанского ТЦ угнали припаркованный автомобиль

Инцидент произошел в октябре 2024 года

Возле рязанского ТЦ угнали припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. По данным следствия, возле одного из торговых центров рязанец заметил припаркованный автомобиль, который стоял там долгое время. Сначала мужчина скрутил с машины государственный регистрационный знак, а на следующий день он похитил частично разукомплектованный автомобиль и иное имущество, находившееся в транспортном средстве, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил