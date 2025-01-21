В Воронежской области в результате атаки БПЛА повторно загорелась нефтебаза

В Воронежской области в результате атаки БПЛА повторно загорелась нефтебаза. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

ЧП произошло в Лисках. Отмечается, что НПЗ уже подвергалась обстрелу ночью 21 января и с тех пор продолжала гореть.

Жители рассказали о нескольких взрывах в небе над городом. Работает ПВО.

По словам губернатора, в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

Ранее об атаке и возгорании на НПЗ сообщило Минобороны России.