В Воронежской области в результате атаки БПЛА повторно загорелась нефтебаза
В Воронежской области в результате атаки БПЛА повторно загорелась нефтебаза. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
ЧП произошло в Лисках. Отмечается, что НПЗ уже подвергалась обстрелу ночью 21 января и с тех пор продолжала гореть.
Жители рассказали о нескольких взрывах в небе над городом. Работает ПВО.
По словам губернатора, в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.
Ранее об атаке и возгорании на НПЗ сообщило Минобороны России.