В Туве арестовали военнослужащего, избившего сослуживцев

В Туве арестовали военнослужащего, избившего сослуживцев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу», — подтвердил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

В соцсетях появились видео с избиением и применением электрошокера. По данным официального портала Тувы, инцидент произошел 16 января 2025 года.

Правительство Тувы начало расследование после инцидента.