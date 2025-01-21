В Сочи полиция поймала наркозакладчика из Рязанской области

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Сочи полиция поймала наркозакладчика из Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал местного УМВД.

26-летнего рязанца заметили участковые на улице Голенева. У него обнаружили 15 свертков с гашишем. Еще два правоохранители изъяли из ранее оборудованных им тайников.

Общая масса запрещенных веществ составила 18 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей.