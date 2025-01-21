В Сараевском районе мужчины ограбили дом пенсионерки ради денег на алкоголь

Возбуждено уголовное дело.

В Сараевском районе мужчины ограбили дом пенсионерки ради денег на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя рязанка и сообщила, что из ее дома в селе Муравлянка пропали телевизор и микроволновая печь.

Выяснилось, что к краже также причастен 60-летний местный житель. У него дома за мебелью нашли украденную микроволновку. По предварительной информации, двое приятелей заметили, что дом в селе Муравлянка давно никто не навещает и решили воспользоваться отсутствием хозяев, чтобы получить деньги на спиртное. Взломав дверь, мужчины забрали телевизор и микроволновку. Аппаратуру пытались сбыть, но не успели.

Возбуждено уголовное дело.