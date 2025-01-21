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В Рязанском районе мужчина украл у пенсионерки антикварную швейную машинку
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Рязанском районе мужчина украл у пенсионерки антикварную швейную машинку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 61-летняя жительница поселка Мурмино и сообщила, что из дома пропала швейная машинка, произведенная более 50 лет назад. Вернувшись после недолгой отлучки, женщина заметила открытую входную дверь.

Правоохранители опросили местных жителей и узнали о внезапной покупке 40-летним жителем поселка большого количества спиртного. Отмечается, что у гражданина не было постоянного дохода.

Подозреваемого нашли и установили его причастность к краже. Злоумышленника задержали.

Также выявили покупателя, похищенное изъяли.

По предварительной информации, мужчина знал, что в доме пенсионерки хранится швейная машинка, которую можно сбыть как антикварную вещь или металлолом. Дождавшись, когда хозяйка уйдет, злоумышленник из связки старых ключей подобрал к дверному замку похожий. Похищенное он продал случайному знакомому и отправился в магазин за алкоголем.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.