В Рязанской области женщина хотела убить знакомого ножом

В октябре 2024 года женщина выпивала со знакомым. Во время застолья она стала угрожать ножом 28-летнему мужчине.

39-летняя жительница села Муравлянка Сараевского райна хотела убить знакомого. Об этом сообщил ИД «Пресса» 21 января.

Как указано в публикации, в октябре 2024 года женщина выпивала со знакомым. Во время застолья она стала угрожать ножом 28-летнему мужчине.

Прокуратура Сараевского района утвердила обвинение в отношении 39-летней жительницы. Ее обвиняют по статье 119 части 1 УК РФ (угрозе убийством).

Уголовное дело направлено в суд.