В Рязанской области выросла заболеваемость вирусами

С 13 по 19 января среди населения области зарегистрировано 4 907 случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 52,0%.

В Рязанской области выросла заболеваемость вирусами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 13 по 19 января среди населения области зарегистрировано 4 907 случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 52,0%.

За тот же период на территории Рязанской области зарегистрировано 43 случая COVID-19, что выше предыдущей недели на 13,2%.