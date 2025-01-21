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В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали за нарушения
Россельхознадзор провел проверку ООО «ПромПесок», являющегося собственником участка площадью 15,78 га в Шацком районе. Специалисты управления нашли нарушения требований земельного законодательства и выписали штраф.

В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали за нарушения. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В сентябре 2024 года управление провело проверку ООО «ПромПесок», являющегося собственником участка площадью 15,78 га в Шацком районе. Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения требований земельного законодательства. Владельцу выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.

Собственник должен был устранить нарушения, однако не сделал этого.

Так, Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы направляли мировому судье для принятия решения. В итоге ООО «ПромПесок» признали виновным и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.