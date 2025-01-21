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В Рязанской области увеличилось количество легальных такси
В 2022 году оно составляло 1900 автомобилей, на данный момент — 4200.

Количество легальных такси в Рязанской области в 2022 году составляло 1900 автомобилей, на данный момент — 4200. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Валерий Еремин.

По его словам, в 2025 году работают около 2000 компаний, которые предоставляют услуги такси. Среди них девять юридических лиц, 102 ИП и 1850 самозанятых.

«Плюсов для потенциальных таксистов стало больше. Все теперь происходит в электронном виде: они через Госуслуги подают заявление, мы его рассматриваем и вносим автомобиль сначала в реестр легковых такси. Потом он подает заявление, чтобы стать перевозчиком», — заявил Еремин.

С 2025 года агрегаторы такси сотрудничают только с лицензированными перевозчиками.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в силу вступил закон, согласно которому перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.