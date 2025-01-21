В Рязанской области похолодает до -15 градусов

Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы могут достигать до 15 м/с.

В Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 22 января, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы могут достигать до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -12, -7 градусов, местами до -15 градусов, днем поднимется до -8, -3 градусов.