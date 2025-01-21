В Рязани таксист объехал пробку по «встречке»

Кадры были сделаны во вторник, 21 ноября, на улице Есенина.

В Рязани таксист объехал пробку по «встречке». Видео опубликовали в паблике «Автоблог Рязань» Вконтакте.

Кадры были сделаны во вторник, 21 ноября, на улице Есенина. Автомобиль такси объехал затор на дороге по встречной автобусной полосе.

«На улице Есенина ездят по автобусной полосе на встречке постоянно. Разве так можно? «- отметил автор поста.

Ранее на Восточной окружной внедорожник проехал по тротуару.