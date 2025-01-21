В Рязани пройдет общественное обсуждение благоустройства ЦПКиО

Оно состоится 23 января в 18:00.

23 января пройдет общественное обсуждение — сбор предложений по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как указано в публикации, на встрече соберут все предложения по благоустройству. Отмечается, что результаты общественного обсуждения «лягут в основу проектных предложений команды архитекторов».

По данным мэрии, на встрече комплексно рассмотрят территорию парка:

Входная группа со стороны стадиона ЦСКА;

Парк ЦПКиО «Рюмина роща»;

Ильина Дубрава;

Территория по ш. Голенчинское;

Мемориальный парк.

Встреча состоится 23 января в 18.00 по адресу: улица Каширина, дом № 1, 1 подъезд со двора, 5 этаж (РЦ «ДОМ ТОС»). Пригласили всех желающих.

Напомним, на благоустройство ЦПКиО благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей. Инвестор рассказал, каким видит рязанский парк.