В Рязани пройдет общественное обсуждение благоустройства ЦПКиО
Оно состоится 23 января в 18:00.
23 января пройдет общественное обсуждение — сбор предложений по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как указано в публикации, на встрече соберут все предложения по благоустройству. Отмечается, что результаты общественного обсуждения «лягут в основу проектных предложений команды архитекторов».
По данным мэрии, на встрече комплексно рассмотрят территорию парка:
- Входная группа со стороны стадиона ЦСКА;
- Парк ЦПКиО «Рюмина роща»;
- Ильина Дубрава;
- Территория по ш. Голенчинское;
- Мемориальный парк.
Встреча состоится 23 января в 18.00 по адресу: улица Каширина, дом № 1, 1 подъезд со двора, 5 этаж (РЦ «ДОМ ТОС»). Пригласили всех желающих.
Напомним, на благоустройство ЦПКиО благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей. Инвестор рассказал, каким видит рязанский парк.