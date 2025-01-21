В Рязани мигрант убил знакомого и спрятал его труп в квартире

Его задержали и заключили под стражу.

В Рязани мигрант убил знакомого и спрятал его труп в квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, убийство произошло в доме мигранта. Погибший пришел к нему в гости, где они вместе принимали алкоголь и наркотики. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт.

В результате обвиняемый стал наносить знакомому множественные удары в область головы, туловища и конечностей. Его труп иностранец спрятал в квартире.

Его задержали и заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.