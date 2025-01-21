В Рязани «Дирекция благоустройства города» выиграла суд у «Водоканала»

На Северной окружной дороге возникла аварийная ситуация из-за прорыва водопровода. В результате на проезжей части образовалась наледь. «Дирекция благоустройства города» подало иск к «Водоканалу» о возмещении расходов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» подало иск к МП «Водоканал города Рязани» о возмещении расходов в сумме 66 тысяч 696 рублей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Как указано в публикации, в декабре 2020 года на Северной окружной дороге возникла аварийная ситуация из-за прорыва водопровода. В результате на проезжей части образовалась наледь. «Дирекция благоустройства города» провела работы по устранению наледи, обработке проезжей части противогололедными материалами.

Разрешая спор, суд учел, что водопровод, на котором произошел прорыв, находится в зоне эксплуатационной ответственности «Водоканала». Отмечается, что предприятие не провело вовремя профилактические и ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

В публикации сказано, что «Водоканал» причинил ущерб «Дирекции благоустройства города».

Суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы в сумме 66 тысяч 696 рублей.

Решение не вступило в законную силу.