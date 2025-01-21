В Рязани бригада скорой спасла мужчину с инфарктом

Сейчас он проходит лечение в стационаре.

В Рязани бригада скорой спасла мужчину с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

О случае рассказала жена мужчины. Все произошло перед новогодними выходными.

«Муж почувствовал себя плохо. Болело сердце, голова, особенно виски, ему не хватало воздуха. Лекарства, которые всегда помогали справляться с приступами, в этот раз не помогли. Супругу становилось все хуже. Он почти терял сознание. Я вызвала скорую помощь. С первой минуты появления врача Дарьи Епифановой и фельдшера Юлии Кожиной был поставлен предварительный диагноз — инфаркт. Медики сделали все для спасения мужа», — отметила рязанка.

Мужчину госпитализировали. Сейчас он проходит лечение в стационаре.