В Рязани бригада скорой спасла мужчину с инфарктом
Сейчас он проходит лечение в стационаре.
В Рязани бригада скорой спасла мужчину с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
О случае рассказала жена мужчины. Все произошло перед новогодними выходными.
«Муж почувствовал себя плохо. Болело сердце, голова, особенно виски, ему не хватало воздуха. Лекарства, которые всегда помогали справляться с приступами, в этот раз не помогли. Супругу становилось все хуже. Он почти терял сознание. Я вызвала скорую помощь. С первой минуты появления врача Дарьи Епифановой и фельдшера Юлии Кожиной был поставлен предварительный диагноз — инфаркт. Медики сделали все для спасения мужа», — отметила рязанка.
Мужчину госпитализировали. Сейчас он проходит лечение в стационаре.