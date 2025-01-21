В России начался прием заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов

Подать его можно на портале Госуслуг.

В России начался прием заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов в весенний призыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ.

«IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал Госуслуг до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудникам необходимо внимательно проверить в заявлении свои данные, а также проконтролировать отдел кадров в том, что они подали сведения в Минцифры. Кроме этого, надо запомнить номер заявления на Госуслугах.

Работодатель также должен проверить информацию и подтвердить ее в своем личном кабинете, после чего направить в Минцифры до 9 февраля.

Ведомство передаст данные Минобороны до 28 февраля. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 апреля по 15 июля или с 1 мая по 15 июля соответственно.