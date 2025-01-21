В Подмосковье шесть человек пострадали из-за аварии с пассажирским автобусом

В Подмосковье шесть человек пострадали из-за аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Орехово-Зуево. Транспорт шел по маршруту «Куровское — Анциферово». В районе платформы Подосинки водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 15 человек. Пять пассажиров попали в больницу с переломами и ушибами.

Травмы получил и сам шофер.

Причины инцидента устанавливают специалисты.

Фото: Telegram-канал «112».