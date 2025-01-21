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В Минцифры России прокомментировали хакерскую атаку на подрядчика «Ростелекома»
По информации ведомства, она не затронула данные пользователей не портале Госуслуг.

В Минцифры России прокомментировали хакерскую атаку на подрядчика «Ростелекома». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что вмешательство не затронуло данные пользователей не портале Госуслуг. Персональные данные клиентов подрядчика также не утекли.

«Сейчас мы совместно с Ростелекомом уже работаем над усилением защиты этой части инфраструктуры. Находимся с коллегами на связи. Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование», — добавили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что данные пользователей «Ростелекома» утекли в сеть.