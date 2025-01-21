В Госдуме разъяснили изменения в проведении ОГЭ

Отмечается, что внесенный законопроект не отменяет нормы по сдаче четырех предметов на аттестации по итогам девяти классов для детей, которые хотят получить среднее образование на базе школы. Это значит, что планирующих перейти в 10 класс нововведение не коснется.

В Госдуме разъяснили изменения в проведении ОГЭ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на комитет по просвещению.

Рособрнадзор поддержал идею сдавать экзамены в девятом классе только по двум предметам вместо четырех. Эксперимент с новыми нормами сдачи проведут в пяти регионах: в Москве, Петербурге, Тюменской, Ростовской областях и Северной Осетии.

Отмечается, что внесенный законопроект не отменяет нормы по сдаче четырех предметов на аттестации по итогам девяти классов для детей, которые хотят получить среднее образование на базе школы. Это значит, что планирующих перейти в 10 класс нововведение не коснется.

Но если экзамены по выбору провалены, появится возможность получить аттестат только с оценками по обязательным предметам. Это достаточно для подачи документов в учреждения среднего специального образования.