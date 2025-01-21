Трамп потребовал от НАТО увеличить расходы на Украину
По словам политика, страны НАТО должны увеличить расходы на Украину, поскольку за почти три года украинского конфликта они потратили на 200 миллиардов долларов меньше, чем США.
Трамп потребовал от НАТО увеличить расходы на Украину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Политик возмутился, что почти за три года украинского конфликта НАТО потратили на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов меньше, чем США.
«Это смешно, потому что он влияет на них гораздо больше», — заявил Трамп.
По его словам, европейским государствам «придется сравнять счет».