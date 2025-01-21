Стало известно, кто в Рязани может зарабатывать от 155 тысяч рублей в месяц
В Рязани в январе больше всего готовы платить монтажнику окон ПВХ. Компания предлагает зарплату от 155 тыс. рублей.
Стало известно, кто в Рязани может зарабатывать от 155 тысяч рублей в месяц. Данные приводит сервис SuperJob.
По данным сервиса, в Рязани в январе больше всего готовы платить монтажнику окон ПВХ. Компания предлагает зарплату от 155 тыс. рублей.
На втором месте — вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 120 тыс. рублей. Работодатель обещает питание, ДМС и служебный транспорт.
На третьем месте — менеджер по продажам с зарплатой от 105 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь знания технологий продаж.
В рейтинг также вошли вакансии менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса с зарплатой от 102 тыс. рублей и менеджера по планированию производства с зарплатой до 110 тыс. рублей.