Стала известна личность погибшего в ночной аварии в Клепиковсом районе

По предварительной информации, 49-летний житель Московской области за рулем ГАЗ-3717 сбил 71-летнего местного жителя.

Стала известна личность погибшего в ночной аварии в Клепиковсом районе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла вечером 20 января на 433-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 49-летний житель Московской области за рулем ГАЗ-3717 сбил 71-летнего местного жителя.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее о смертельной аварии в Клепиковком районе сообщила пресс-служба региональной ГАИ.