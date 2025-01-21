Рязанцы смогут оплачивать билеты на электрички Единой цифровой картой

С 21 января Единую цифровую карту жителя Рязанской области подключили к билетной системе ЦППК.

Рязанцы смогут оплачивать билеты на электрички Единой цифровой картой. Об этом сообщает пресс-служба Центральной ППК.

С 21 января Единую цифровую карту жителя Рязанской области подключили к билетной системе ЦППК.

Отмечается, что картой можно совершать различные платежи, от покупок в магазинах до банковских переводов, а в 2025 году по ней станут доступны и льготные поездки на пригородных маршрутах.