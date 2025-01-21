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Рязанца осудили за задолженность по алиментам в 60 тысяч рублей
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно с испытательным сроком — полгода.

Рязанца осудили за задолженность по алиментам в 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

43-летний мужчина, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание двух несовершеннолетних детей. Установлено, что с декабря 2023 года он вновь задолжал 60 тысяч рублей по алиментам.

Рязанца признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (невыплата денежных средств на содержание несовершеннолетних детей). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно с испытательным сроком — полгода.